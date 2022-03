Italia, quale futuro per Immobile, Acerbi e Luiz Felipe?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo Turchia-Italia, sfida tra deluse che però ha un senso di esistere (qui per il motivo), bisognerà capire diverse cose. Innanzitutto se Mancini sarà ancora il ct con Gravina presidente federale, e poi su quali basi tecniche si potrà costruire la Nazionale del futuro per ripartire già in estate quando sfideremo l'Argentina per la finalissima tra campioni del Sud America e d'Europa (1 giugno) e scenderemo in campo per la Nations League. Ci saranno ancora i laziali Immobile, Acerbi e Luiz Felipe? Secondo la rassegna di Radiosei, forse a stretto a giro ancora sì, anche se per i due difensori i dubbi aumentano: dipende molto da chi sarà il prossimo ct. Il "Leone" ha già 34 anni e le sue ultime prestazioni in biancoceleste non hanno convinto, è stato convocato in azzurro soprattutto per i guai fisici di Bonucci e Chiellini. Per quanto riguarda Luiz Felipe, non ha avuto modo di mettersi in mostra con l'Italia, è una scommessa di Mancini e se Robi non sarà più su quella panchina c'è il rischio che il centrale della Lazio finisca fuori dal giro. Bisogna capire se piacerà o no anche al prossimo ct. Ciro è più al sicuro, almeno per l'immediato post-delusione. Ha 32 anni, è ancora nel pieno della sua efficacia realizzativa con la Lazio, rimarrà nel gruppo ma potrebbe essere scalzato dai giovani del Sassuolo Scamacca e Raspadori. Anche Belotti ha il vantaggio dell'età rispetto a Immobile. È tutto un grande punto di domanda, solo il tempo ci dirà.

