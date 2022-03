Zoff salva Immobile: "L'Italia ha attaccanti importanti, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Marucci

RASSEGNA STAMPA - Quando la Nazionale italiana stecca e non segna spesso le accuse più forti vengono rivolte a Immobile, terminale offensivo di Mancini che in azzurro non è prolifico come con la Lazio e fa fatica. Ma se siamo usciti per la seconda volta consecutiva dai Mondiali non è certo solo colpa di Immobile. Sul tema gol e attaccanti si è espresso anche l'ex biancoceleste e portiere della Nazionale Dino Zoff: "Non possiamo dire che l’Italia non abbia giocatori, sarebbe ingeneroso verso un gruppo che ha vinto l’Europeo. Quei trenta giocatori importanti li abbiamo sempre avuti e li ha anche questo gruppo. E credo che anche gli attaccanti ci sono. Lo dimostra il nostro campionato. Purtroppo stavolta non sono riusciti a metterla dentro", si legge sulla rassegna di Radiosei.

Bergomi: "Immobile per l'Italia è la punta migliore, ma dirà stop"

Torna alla home page