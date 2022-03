Bergomi: "Immobile per l'Italia è la punta migliore, ma dirà stop"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'eliminazione dell'Italia dal prossimo Mondiale fa male e lascia increduli, soprattutto perché è arrivata contro la Macedonia, nettamente inferiori agli Azzurri, e perché è la seconda esclusione consecutiva dopo quella del 2018. Sul tonfo della squadra di Mancini, come si legge sulla rassegna di Radiosei, si è espresso Bergomi che ha detto la sua anche su Immobile, finito al centro delle critiche: "Barella e Insigne stanno attraversando un periodo difficile, Emerson non è Spinazzola, Immobile, che per me è il miglior centravanti italiano, non riesce a esprimersi in una formazione dove tanti portano palla" ha detto, precisando che "Immobile è la punta migliore che abbiamo, in campionato lo dimostra, poi in Nazionale tutto diventa più complicato. Per lui come per gli altri". Su chi ripartirà la Nazionale? "Quello che c’è non è tutto da buttare. Anzi. Credo però che Chiellini, Bonucci e altri senatori come Insigne e Immobile potrebbero dire stop", ha spiegato Bergomi.

Cassano spara a zero: "Italia mediocre, Vieri l'ultimo bomber in Nazionale"

Torna alla home page