Cassano spara a zero: "Italia mediocre, Vieri l'ultimo bomber in Nazionale"

Disamina durissima quella fatta da Antonio Cassano ai microfoni della Bobo Tv. L'ex calciatore ha ovviamente commentato la debacle dell'Italia, come sempre senza usare mezzi termini: "Diciamo la verità: la nostra Nazionale è una squadra mediocre e Mancini la scorsa estate l'ha portata sul tetto d'Europa facendo un miracolo, giocando un calcio mai visto. Sono veramente rammaricato per Roberto, chi chiede le sue dimissioni dovrebbe vergognarsi. Immobile, Insigne... Tanti giocatori mi sono sembrati in difficoltà ieri sera". Poi in riferimento proprio a Vieri: "Bobo, è da quando sei andato via tu che non abbiamo un bomber in Nazionale