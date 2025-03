Italia, Raspadori: "Ci mancava la personalità. Dobbiamo tornare protagonisti"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Rai 1, anche Giacomo Raspadori ha commentato la sconfitta rimediata a Dortmund nella gara di ritorno contro la Germania dei quarti di finale di UEFA Nations League:

“La delusione è tantissima. Venire in Germania e segnare tre gol non capita quasi mai. Sapere di venire qui contro una squadra forte e non portare a casa i supplementari dispiace tanto. Peccato per la situazione del rigore ma dal campo sembrava netto. La dinamica dal vivo sembrava netta. Dobbiamo prendere quello che di positivo c’è stato, come la reazione, sappiamo di essere forti.

Siamo stati al di sotto del nostro livello, di personalità, di cinismo. Avremmo dovuto compattarci di più ma non è sempre facile rimanere lucidi. La reazione è stata fantastica, il primo tempo è stato molto difficile.

Quando si trovano difficoltà in partite come queste non è difficile uscirne, abbiamo mancato di personalità, di cattiveria nelle scelte.

La gestione della palla ti fa recuperare energie che perdi in fase difensiva. Sappiamo che avremo un impegno importante a giugno. Ora pensare già a giugno non è semplice, sappiamo cosa abbiamo passato negli ultimi anni, ma sappiamo anche che dobbiamo tornare ad essere protagonisti”.