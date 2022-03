Italia, si scommette sul nuovo ct: spunta anche Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

L’inaspettata e incredibile disfatta dell’Italia contro la Macedonia fa riflettere. Il clima che si è generato è di tensione e il futuro del ct Roberto Mancini è incerto. È la sua più grande delusione a livello professionale ha detto nell’immediato dopo gara aggiungendo anche: “Non è il momento di pensare al mio futuro”. Si prenderà del tempo per capire cosa fare. Nel frattempo che Mancini prenda la sua decisione, avanzano i primi nomi dei possibili sostituti. Da Fabio Cannavaro, storico capitano e campione dell’Italia nel 2006, a Carlo Ancelotti che attualmente siede sulla panchina del Real Madrid. I bookmakers quotano la loro presenza sulla panchina della Nazionale rispettivamente a 4,50 e 7,50. Non sono i soli però, ai loro nomi si aggiungono quello di Antonio Conte, sarebbe un ritorno per lui, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. La presenza di uno di loro tre sulla panchina dell’Italia fa aumentare di nove volte la posta in gioco. È quotata invece a 2 la permanenza di Mancini.

