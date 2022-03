Lazio, l'attacco è quasi perfetto: ecco cosa vuole migliorare Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono 8 le gare che separano la Lazio dal termine della stagione. Dopo il ko nel derby la squadra di Maurizio Sarri vuole chiudere al meglio questo campionato cercando fino all'ultimo di centrare la qualificazione in Europa League. Se la difesa è sempre stata un problema per i biancocelesti l'attacco non ha mai smesso di segnare: 58 reti totali dietro solo all'Inter che ne ha siglate 62. Ciò che invece c'è da migliorare è la precisione: solo 140 tiri nello specchio della porta dopo 30 giornate.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei meglio della Lazio hanno fatto: Inter con 191 conclusioni nello specchio, Sassuolo con 172, Napoli con 160, Roma con 154, Milan con 145, Juventus con 142 e Fiorentina con 141. In fondo alla classifica il Genoa con sole 86 conclusioni tra i pali. Insomma, da Immobile a Pedro passando per Milinkovic e Luis Alberto in queste ultime gare dovranno "aggiustare" la mira il più possibile.