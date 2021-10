Italia - Svizzera all'Olimpico, data e prezzi di vendita dei biglietti

Chiuso il capitolo Nations League l'Italia tornerà a pensare alle qualificazioni per il prossimo Mondiale. Il 12 novembre alle 20:45 gli azzurri ospiteranno la Svizzera allo stadio Olimpico in un match molto importante ai fini della qualificazione considerando che le due squadre sono appaiate in testa al girone a 14 punti. Come si legge sul sito della FIGC, già a partire dalle ore 12:00 di lunedì 18 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al match. Di seguito i prezzi dei tagliandi.

TRIBUNA D'ONORE

Euro 90,00

TRIBUNA MONTE MARIO

Euro 70,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO

Euro 50,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 35,00

TRIBUNA MONTE MARIO RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

TRIBUNA TEVERE

Euro 45,00

TRIBUNA TEVERE RIDOTTO

Euro 30,00

TRIBUNA TEVERE RIDOTTO VIVO AZZURRO

Euro 25,00

DISTINTI

Euro 14,00

CURVE

Euro 10,00

TRIBUNA TEVERE, DISTINTI E CURVE RIDOTTO UNDER 12

Euro 5,00

TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA ADULTO

Euro 25,00

TRIBUNA TEVERE PROMO FAMIGLIA UNDER 18

Euro 20,00

I biglietti ridotti sono riservati alle donne e agli Over 65 (nati prima del 12 novembre 1956).

I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card.

I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai ragazzi fino ai 12 anni (nati dopo il 12 novembre del 2009).

I biglietti di Tribuna Tevere Promo Famiglia Adulto e Under 18 sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 3 persone, di cui 2 adulti e 1 o 2 Under 18.

I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso dal 22 ottobre al 5 novembre fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link http://accreditations.figc.it/dise/, a condizione di essersi registrati sullo stesso link entro il 21 ottobre seguendo le procedure riportate.