Italia U19, la vittoria col Belgio vale il pass per la Fase Finale dell'Europeo

La Fase Finale dell'Europeo U19 si giocherà dal 18 giugno al 1 luglio 2022 in Slovacchia. L'Italia ci sarà. Gli Azzurrini hanno battuto nel pomeriggio 2-0 il Belgio conquistando il lasciapassare per l'ultima fase del torneo. Dopo la delusione della Nazionale maggiore, il calcio italiano riparte dai giovani. Oltre all'Italia parteciperanno al torneo altre sette squadre. Chi vincerà la competizione si qualificherà di diritto al Mondiale U20 in programma nel 2023 in Indonesia.