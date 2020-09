Italia U21, tutti negativi i tamponi: amichevole contro la Slovenia confermata

Buone notizie arrivano dal ritiro della Nazionale Under 21. Dopo la scoperta di un giocatore positivo al coronavirus i test effettuati sul resto della squadra sono risultati tutti negativi. Per questo motivo quindi gli Azzurrini scenderanno in campo regolarmente oggi pomeriggio nell'amichevole contro la Slovenia in programma alle 17:30. Il giocatore positivo, che è asintomatico, lascerà comunque il ritiro per seguire il protocollo della ASL.

