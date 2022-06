Italia - Ungheria, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Martedì 7 giugno alle 20.45, l'Italia affronterà all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena l'Ungheria del commissario tecnico Marco Rossi. Si tratta della sfida valida per la seconda giornata del gruppo 3 nella Lega A di Nations League. L'avversaria è prima nel raggruppamento poiché reduce dalla vittoria alla Puskas Arena di Budapest contro l'Inghilterra: decisivo il rigore trasformato al 66' da Szoboszlai. Gli azzurri, dall'altra parte, hanno mostrato margini di speranza nell'1-1 contro la Germania, a partire dall'esplosività della new entry Willy Gnonto, autore dell'assist per il momentaneo 1-0 realizzato da Lorenzo Pellegrini. Italia - Ungheria sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su Rai Play. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

