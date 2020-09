Italia, Valentini: "Immobile non si discute, Mancini deve inserirlo"

Il ritorno alla vittoria dell'Italia coincide con il rientro da titolare di Ciro Immobile. Dopo il deludente pareggio di venerdì scorso contro la Bosnia, ieri sera, la Nazionale Italiana ha trovato un importante successo in casa dell'Olanda. A guidare l'attacco degli Azzurri c'era il bomber della Lazio, autore dell'assist decisivo per il gol di Barella. L'ex dirigente Figc, Antonello Valentini, ha analizzato la gara di Immobile ai microfoni di TMW Radio:

E' arrivata una risposta importante da Immobile, anche senza il gol? "Non c'è dubbio. Credo che non si possa discutere per le sue qualità e il carattere. Mancini dovrà trovare il modo di inserirlo. Lui ha il fiuto del gol ed è fuori discussione la sua utilità per la Nazionale".

