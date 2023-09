Juventus, Allegri: "Atalanta? Abbiamo già affrontato la Lazio. Sullo scudetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo di misura in casa contro il Lecce, la Juventus farà visita all'Atalanta di Gasperini reduce dalla vittoria esterna contro il Verona. A 24 ore dal fischio d'inizio, Max Allegri ha parlato così in conferenza stampa: "Con l'Atalanta è un test di maturità? Abbiamo già avuto uno scontro diretto con la Lazio e domani un altro con l'Atalanta che è una squadra fisica e aggressiva e bisognerà farsi trovare pronti. Non è che domani finisce il campionato però, sicuramente è una partita in cui per portare via il risultato servirà un'ottima prestazione".

Cosa pensa delle parole di Pioli sulla Juve favorita? Guardare la classifica è motivazione o rischio?

“È poco importante guardare la classifica in questo momento anche se rimanere nelle prime quattro farebbe crescere in autostima e lavoreresti più sereno. La squadra sta crescendo anche fisicamente, Rabiot, Weah stanno cambiando a livello di motore. Parlare di favorita non serve a niente oggi, non è un'equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorito, lo dimostrano i numeri delle ultime annate”.