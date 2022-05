Juventus, Allegri: "Contro la Lazio tante assenze. Sarri? Merita un'accoglienza giusta"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 48 ore al match tra Juventus e Lazio in programma lunedì 16 maggio alle 20.45 all'Allianz Stadium. Una gara importante per i bianconeri che vogliono chiudere la stagione al meglio dopo il ko in Coppa Italia contro l'Inter. Queste le parole del tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Domani è l’ultima in casa e bisogna onorarla al meglio. Poi è la festa di Chiellini e l’ultima di Dybala, dobbiamo unite tutte e tre le cose. Lazio e Fiorentina sono squadre in corsa per l'Europa League".

"Domani arriva Sarri che è l'allenatore dell'ultimo scudetto, credo che sarà accorto in maniera giusta perché se lo merita. Alcuni giocatori non ci saranno: Danilo ha finito la stagione, Arthur avrà finito anche lui. Rientra De Sciglio, Zakaria ha avuto un colpo sulla coscia e dobbiamo valutare ma domani non ci sarà. McKennie vediamo se mercoledì può essere a disposizione. Abbiamo visto Locatelli che era fermo da un po'. Domani giocherà di nuovo Miretti".