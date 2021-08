Juventus - Atalanta, prima novità in amichevole: Stadium aperto al 50%

A poco più di un mese fa risalgono le immagini dello Stadio Olimpico festante per le vittorie dell'Italia contro Turchia, Svizzera e Galles. L'ultima partita giocata nell'impianto romano è stata Inghilterra - Ucraina, quarto di finale di Euro 2020. In tutti questi casi la capienza era fissata al 25% e il ritorno dei tifosi ha rappresentato un grande passo in avanti rispetto allo scorso campionato di Serie A giocato quasi interamente a porte chiuse. Il nuovo decreto del 23 luglio 2021 fissa al 50% il massimo della capienza possibile per gli stadi in zona bianca e il 14 agosto potrebbe esserci il primo assaggio di tale novità. All'Allianz Stadium, unico in cui possono convivere la regola del 50% e quella sul distanziamento, è in programma l'amichevole precampionato Juventus - Atalanta: se, come è molto probabile (quasi scontato), il Piemonte rimanesse in bianco lo stadio si riempirebbe a metà. Un ulteriore passo in avanti, nella speranza che la norma possa essere applicata in tutti gli impianti.

LAZIO, IMMOBILE CAPITANO: CIRO L'EREDE DI LULIC

CALCIOMERCATO LAZIO, INTRECCIO MURIQI - CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO