Lazio, Muriqi scavalca Caicedo nelle gerarchie: ora parola al mercato

Un gol e una traversa prima di lasciare il campo a Ciro Immobile. Questa la partita di ieri di Vedat Muriqi contro il Meppen, schierato titolare da Maurizio Sarri che sta dando fiducia al kosovaro. Neanche un minuto invece per Felipe Caicedo che in questo momento appare dietro all'ex Fenerbahçe nelle gerarchie. Uno dei due, come confermato dallo stesso tecnico, dovrà andare via dato che 3 giocatori per un posto sono troppi. Il "Pirata" la passata stagione ha deluso le aspettative ma la Lazio vuole provare in ogni modo a valorizzarlo. L'ecuadoregno invece ha il contratto in scadenza nel 2022 e questa potrebbe essere l'ultima sessione di mercato utile per monetizzare dalla sua cessione.

MERCATO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, entrambi i giocatori hanno mercato e hanno ricevuto qualche richiesta. Su Muriqi, oltre al Fenerbahçe che lo riaccoglierebbe a braccia aperte, c'è anche l'interesse di Eintracht Francoforte, Borussia Mönchengladbach e Valencia. I turchi gradirebbero anche l'arrivo della "Pantera" per il quale sarebbero pronti ad offrire 6 milioni alla Lazio e 4 al giocatore. Solo un rumors per il momento, quel che è certo è che la società biancoceleste dovrà piazzare uno dei due e attende l'offerta giusta che potrebbe arrivare anche negli ultimi giorni di mercato.

