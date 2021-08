Lazio, è Immobile l'erede di Lulic: sarà lui il capitano dalla prossima stagione

Ciro Immobile, a partire dalla stagione 2021/2022, sarà il capitano della Lazio. Non che ci fossero grandi dubbi visto che anche l'anno scorso, quando Lulic e Parolo non erano in campo, era sempre lui ad indossare la fascia. L'attaccante riceverà l'eredità proprio dello svizzero eroe del 26 maggio e come lui punta a diventare sempre più un simbolo della società biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, subito dopo di lui nelle gerarchie c'è Milinkovic-Savic, alla Lazio dal 2015, seguito da Lucas Leiva. Come di consueto Radu non compare tra i "capitani" per sua scelta, ma il suo peso all'interno dello spogliatoio è ovviamente fondamentale.

RODAGGIO - Nell'amichevole di ieri contro il Meppen Immobile è stato mandato in campo nella ripresa al posto di Muriqi. Milinkovic gli ha subito ceduto la fascia da capitano, a testimonianza di come anche all'interno del gruppo Ciro sia considerato ormai il principale leader. Nella sua prima amichevole dopo le vacanze l'attaccante non è riuscito a incidere, sbagliando una buona occasione a porta spalancata dopo aver saltato il portiere avversario e fallendo dal dischetto la possibile rete del 2-1. Tutto normale considerando che è appena rientrato in gruppo, presto tornerà lo spietato bomber di sempre.

