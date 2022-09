Juventus, CdA il 23 settembre: sul tavolo esonero o conferma di Allegri

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è in bilico. Il disastroso inizio in Serie A così come in Champions League fa traballare la sua panchina. Per questo, come riportato da il Corriere di Torino, sarà il CdA della società bianconera a decidere se il tecnico manterrà il suo posto o verrà esonerato. Il consiglio di amministrazione si terrà il prossimo 23 settembre.