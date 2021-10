Juventus, come per la Lazio il ko di Verona è fatale: squadra in ritiro

Sta vivendo un periodo di fortissima crisi la Juventus di Massimiliano Allegri. La sconfitta subita ieri per mano del Verona è solo l'ultima di una serie di prestazioni insufficienti che hanno portato i bianconeri a raccogliere solo 15 punti in undici gare. Proprio per questo motivo il tecnico ha deciso che la squadra andrà in ritiro nel centro sportivo della Continassa fino a sabato giorno in cui la Juve giocherà contro la Fiorentina. La decisione ricalca quanto avvenuto anche in casa Lazio la scorsa settimana, anche per la squadra di Sarri decisivo fu il ko di Verona che portò i biancocelesti in ritiro fino alla gara, poi vinta, proprio contro la Fiorentina.

