Juventus, Higuain: “Corsa a due per lo Scudetto? C’è anche la Lazio…”

La Juventus torna a vincere in campionato, e lo fa nel match di questo pomeriggio contro l’Udinese. A mettere la propria firma sul tabellino, Ronaldo per due volte, e Bonucci. L’ex Real Madrid è stato servito, in occasione della seconda rete, da Gonzalo Higuain, che ha analizzato la gara ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Il ‘Pipita’ ha menzionato anche la Lazio, inserendola nella lotta per il titolo della Serie A: “Corsa a due per lo Scudetto? Adesso si è inserita anche la Lazio che ha vinto contro di noi. Vediamo cosa farà l'Inter, sarà una lotta dura, è un campionato molto difficile e mancano sei mesi per finire la stagione col maggior numero di titoli possibile. Credo che la Juve sia la quadra più forte al mondo e deve lottare per tutti i titoli per i quali compete”.

