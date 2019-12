La Lazio sulle ali della Champions League: squadra atterrata a Cagliari -VD

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Primo step, completato. La Lazio è atterrata a Cagliari con più di 24 ore d'anticipo rispetto al monday night. Ci sarà tempo per riposare, studiare gli avversari e prepararsi a spiccare il volo ancora. Questa volta sul prato verde della Sardegna Arena: il primo passo verso la Champions League.

Vola la Lazio, nelle parole del suo inno e nei cieli sopra il Tirreno. Controlli, check-in e via. I biancocelesti stanno raggiungendo la Sardegna sulle ali dell'entusiastica consapevolezza generata dalle 7 vittorie consecutive in campionato, l'ultima ottenuta al cospetto dalla più forte d'Italia. Le tratte europee sono già state messe in archivio, con l'auspicio che a settembre 2020 la squadra di Inzaghi possa visitare città più importanti. Sotto le stelle della Champions League. Un grande viaggio in programma nei pensieri della società, che comincia dallo scontro diretto di Cagliari. Ora più che mai, sotto Natale, è vietato perdere questo aereo.

