Juventus, i conti non tornano: chiesto il rinvio di quattro stipendi

Manovre anti-crisi in casa Juventus. Per limitare i danni dei problemi economici legati al Covid-19, la dirigenza bianconera avrebbe chiesto al gruppo squadra la possibilità di rimandare al prossimo esercizio il pagamento degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. Già un anno fa e in pieno lockdown, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il presidente Agnelli i giocatori avevano raggiunto un importante accordo: il congelamento di quattro mensilità. Gli stipendi sarebbero stati redistribuiti nell'arco della stagione, ma ora, complice l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale, il club avrebbe chiesto un nuovo sacrificio alla squadra.

