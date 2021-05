Juventus, Ilaria D'Amico sul futuro di Buffon: "Sceglierei l'estero, ma..."

"Il futuro di Buffon? Io non pongo mai veti, ma diciamo che se dovessi votare io sceglierei l'estero". Si è espressa in questo modo Ilaria D'Amico, compagna del portiere della Juventus, intervenuta ai microfoni di Rai Radio 1 in "Un giorno da pecora". Il bianconero ha già annunciato che a fine stagione lascerà Torino, ma il futuro è tutt'altro che chiaro. E a confermarlo ci ha pensato la stessa presentatrice sportiva: "Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino maggiore".

