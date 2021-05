Lazio - Torino, i convocati di Nicola: tutti presenti tra i granata

È quasi tutto pronto per Lazio-Torino, recupero della 25esima giornata di Serie A che andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico. Gara dalla doppia faccia con i biancocelesti che, dopo la qualificazione in Europa League non hanno più molto da chiedere al campionato. I granata invece hanno bisogno di un punto in due partite per centrare la salvezza aritmetica. Di seguito i convocati di Nicola che convoca tutta la sua rosa, anche chi non sta al top fisicamente.

Portieri: Milinkovic-savic, Sirigu, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza