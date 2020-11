Juventus, infortunio muscolare per Ramsey: salta la Lazio

Tegola in casa Juventus. I bianconeri domenica saranno infatti impegnati nel match dell'Olimpico contro la Lazio ma mister Pirlo dovrà fare a meno di Ramsey. Come riportato da Sky Sport infatti il calciatore sarà out per almeno venti giorni a causa di un infortunio muscolare. Ieri il calciatore inglese aveva dovuto abbandonare il campo nellla gara contro il Ferencvaros.

SONDAGGIO - Zenit - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Lazio, la voglia di Anderson: "Non vedo l'ora di tornare" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE