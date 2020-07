Juventus-Lazio, Ravanelli: “Sarà una partita aperta. E se i biancocelesti vincessero...

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoJuve.com, Fabrizio Ravanelli, ex di Lazio e Juventus, ha detto la sua anche sulla delicata sfida di lunedì: “Sono due squadre che in questo momento non sono al top della condizione fisica o mentale, a decidere questa partita saranno gli episodi come sempre e anche chi mostrerà il maggior cinismo sotto porta. Sarà una partita aperta ad ogni risultato, nessuna delle due arriva al top ed è difficile fare un pronostico”.

SCUDETTO - “In caso di vittoria la Lazio può rientrare in corsa per lo scudetto. Anche se alla Juventus basterà vincer poche partite per diventare di nuovo campione, con il Sassuolo è andato via il primo dei sei match point ed ora ne resteranno cinque a disposizione. Le altre squadre avranno sfide difficili, la stessa squadra di Inzaghi avrà i bianconeri e Napoli, l'Atalanta e l'Inter si affronteranno all'ultima giornata. Se gli uomini di Sarri dovessero vincere il big match, sarà una bella ipoteca per il nono scudetto consecutivo”.

