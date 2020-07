Juventus, vertice della dirigenza: Sarri si gioca il futuro con la Lazio

Se la Lazio è in un periodo di crisi profonda, anche la Juventus non se la sta passando benissimo. Due punti nelle ultime tre partite per Ronaldo e compagni, dato che aumenta il rammarico per i biancocelesti che prima del lockdown avevano un solo punto in meno dalla Juve. Nel primo tempo di Sassuolo i bianconeri hanno concesso ben 16 tiri nello specchio della porta, mai così male dal 2004. I tifosi e la dirigenza non sono convinti a pieno del lavoro svolto sin qui dal tecnico Sarri che, nonostante il primo posto in classifica, non ha entusiasmato. La sua panchina è in bilico e iniziano a circolare le prime voci di esonero. Il mister toscano potrebbe essere sostituito fino a fine stagione da Buffon o Zauli, allenatore della Primavera. C’è stato un vertice nella dirigenza bianconera per riflettere sul futuro della squadra e di Sarri. Nella partita di lunedì con la Lazio, il tecnico ex Chelsea si gioca probabilmente la permanenza in bianconero. Non è riuscito sin qui a esprimere il gioco spumeggiante che aveva fatto sognare i tifosi napoletani. Nel rush finale in campionato e Champions League, Sarri dovrà convincere l’ambiente Juventus che merita questa panchina non solo con i risultati ma anche nelle prestazioni in campo. Intanto lunedì ci sarà il big match tra due squadre in cerca di riscatto.

Lazio, emergenza senza fine: si ferma anche Radu

Calciomercato Lazio, sul taccuino anche Lasagna e De Paul: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE