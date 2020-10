Juventus - Napoli, il CTS: "Responsabilità è della ASL"

“Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”. Questo il comunicato diaramato dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alle responsabilità su quanto accaduto per il match, tra Juventus e Napoli, che si sarebbe dovuto disputare questa sera.

