Juventus - Napoli non si giocherà il 17 marzo: la gara è stata nuovamente rinviata

Il recupero Juventus-Napoli non si giocherà il 17 marzo come previsto, ma mercoledì 7 aprile alle 18.45. Lo ha stabilito la Lega di Serie A "su richiesta delle società". La gara, valida per la terza giornata del girone d'andata, era fissata in calendario per domenica 4 ottobre ma non si giocò a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra degli azzurri e l'isolamento disposto dall'Asl di Napoli. In un primo momento venne data la vittoria a tavolino alla Juventus e fu inflitto un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, poi venne accolto il ricorso della società del presidente De Laurentiis con la restituzione del punto e la decisione di recuperare la partita.

