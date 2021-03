Lazio, Caicedo come Nedved: è il migliore per gol segnati con il piede non dominante

Un altro gol di Caicedo nel finale, ancora una volta con il suo piede non dominante. L'attaccante della Lazio, mancino naturale, ha colpito con un destro al volo in diagonale per il 3-2 finale. Non è la prima volta che l'ecuadoregno colpisce in questo modo. Come riporta Lazio Page infatti il numero 20 è diventato il migliore nella storia della Lazio per percentuale di gol segnati con "l'altro piede" agganciando Nedved in questa speciale classifica. Di seguito la graduatoria completa.

33.3% Caicedo (27-9)

33.3% Nedved (33-11)

32.3% Boksic (31-10)

30.3% Hernanes (33-10)

28.2% Crespo (39-11)