Lazio - Torino, ecco la decisione del Giudice Sportivo: i dettagli

"Il Giudice sportivo delibera di non applicare alla Soc. Torino le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara". Con questo comunicato, apparso in questi minuti sul sito ufficiale della Lega, il dott. Gerardo Mastrandrea ha deciso di non dare la vittoria a tavolino alla Lazio, bensì ha chiamato in causa la Serie A per decidere una nuova data e giocare la partita.

I DETTAGLI - Il giudice ha preso in considerazione gli atti dell'Asl di Torino che, a fronte di 8 positività, "rilevata l'altissima probabilità che potesse trattarsi di focolaio di cosiddetta Variante inglese, imponeva un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del gruppo squadra fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, per un periodo di almeno giorni 7". La scadenza del provvedimento di quarantena era "alla mezzanotte del 2 marzo 2021". Detto che il Torino ha chiesto il rinvio della gara con la Lazio sulla base del primo provvedimento dell'Asl e "invocando il precedente giurisprudenziale del Collegio di garanzia del Coni" su Juve-Napoli, per il giudice sportivo esisteva in questo caso "la fattispecie della forza maggiore, chiara ed inequivocabile, che non lascia dunque margini di dubbio" data degli atti della stessa Azienda sanitaria.

