Juventus - Napoli si gioca, ma il calendario è intasato. Slitta la Coppa Italia?

Il Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato la decisione su Juventus - Napoli, imponendo la disputa della partita e restituendo il punto (che era di penalizzazione) agli azzurri. Ora il problema per la Lega Serie A diventa la programmazione in un calendario già particolarmente intasato. L'unica opportunità per evitare spostamenti è nella finestra tra il 23 dicembre e il 3 gennaio, ma così non sarà. Considerando la possibilità che almeno una delle due squadre arrivi fino in fondo a tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia ed Europa) non ci sono altri slot disponibili. Secondo Tuttomercatoweb.com un'opzione percorribile è quella di rinviare le gare di Coppa Italia del 13 gennaio e fissare in quella finestra il recupero. A quel punto il problema diventerebbe la coppa nazionale, considerando che i due club si sfideranno anche in Supercoppa Italiana il 20 gennaio 2021.

