Juventus, Sarri: "Domani in palio punti pesanti. Scudetto? La Lazio può inserirsi..."

Domani Lazio e Juventus scenderanno sul prato verde dell'Olimpico per darsi battaglia. In conferenza stampa, il mister dei bianconeri Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Per la gara di domani sono fiducioso, considerando gli allenamenti svolti. Comunque alla fine è il campo che risponde come sempre. Saranno eventualmente punti importanti, come tutti d'altronde. A livello giornalistico capisco che magari qualche partita si deve esaltare, ma sono rilevanti tutte le gare giocate. Ci sono in palio sicuramente punti pesanti".

LA LAZIO - "Da parte loro mi aspetto un approccio violento, hanno una condizione mentale estremamente favorevole. Avranno grande determinazione, ci sarà da gestire questo impatto. Parliamo di una squadra forte, al di là dell'aspetto tattico ha grandissima qualità. Quando riesce a portare palla vicino all'area avversaria è la migliore in Italia per passaggi filtranti e una delle migliori in Europa in questa statistica. Bisogna tenerli lontani dalla nostra area, prepariamo quindi la partita per limitare tutti i grandi pregi degli avversari e per sfruttarne i difetti. Ma è una partita palesemente difficile. Se la Lazio può inserirsi per lo scudetto? La sensazione è quella, vengono da 6 vittorie consecutive e sono in un grandissimo periodo di forma".

