Juventus, Sarri: "In alcune partite il tridente non partirà dall'inizio"

La Juventus batte la Sampdoria e si porta momentaneamente a +3 sull'Inter e +6 sulla Lazio. Nel post partita ai microfoni di Sky Sport ha parlato Maurizio Sarri, con un riferimento alla scelta di schierare insieme Ronaldo, Dybala e Higuain: "Ci saranno partite in cui cambierò il tridente al 75', ci saranno partite in cui non partirà dall'inizio. Innanzitutto la scelta dipende dallo stato di forma e in questo momento tutti e tre stanno molto bene". Chissà che la Supercoppa contro la Lazio non rientri tra queste partite.

