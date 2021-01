Juventus, si tratta per il rinnovo di Buffon: potrebbe battere il record di Ballotta

Quella in corso è la 27ª stagione da professionista per Gianluigi Buffon, e potrebbe non essere l'ultima. Il portiere della Juventus, che compirà domani 43 anni, sta infatti trattando il rinnovo di contratto con i bianconeri per un altro anno. Nel mirino del campione del mondo 2006 c'è il record stabilito dall'ex Lazio Marco Ballotta che fu titolare a 44 anni, 1 mese e 8 giorni in Genoa-Lazio di A. Con il prolungamento del suo rapporto con la Juventus Buffon potrebbe strappargli questo primato.