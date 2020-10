Kluivert: "Il Lipsia è l'ideale per me, club ambizioso anche in Champions"

Justin Kluivert ha lasciato la Roma, almeno per un anno. L'esterno olandese è approdato al Lipsia in prestito fino a giugno 2021. Queste le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club tedesco: "Ho imparato molto alla Roma, sono migliorato come giocatore. Ora sono qui e sono molto felice. Sono pronto a dare il 100% per il Lipsia. Possiamo ottenere ottimi risultati insieme, il club è ambizioso e sia in Champions che in Bundesliga, questo per me è il club ideale".

