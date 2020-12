Kluivert: "Sono rimasto deluso dalla Roma. Mio padre mi ha consigliato di andare via"

Il presente in Germania e il passato in Italia. Durante un’intervista su Zoom con Redbull.com, Justin Kluivert ha ricordato la sua esperienza con la Roma. L'attaccante olandese, che ha raggiunto il traguardo degli ottavi di finale di Champions con il Lipsia, ha dichiarato: “Nel mio primo anno a Roma mi sono dovuto adattare, ma sentivo che il meglio sarebbe arrivato la seconda stagione. Nonostante gli infortuni è andata nella giusta direzione. Ho segnato 7 gol, di cui due prima della quarantena. Dopo lo stop ho giocato meno e sono rimasto deluso. 'Non andrà così per tutta la stagione', ho pensato. A fine anno avevo alcuni club interessati tra cui il Lipsia e a loro ho detto subito di sì. Mi sono consultato anche con mio padre e anche a lui è sembrato il passo da fare”.

