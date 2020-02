Kutuzov: "Lazio, che giocatori straordinari! E Luis Alberto..."

Impossibile non parlare di questa Lazio incredibile. Ai microfoni di Non è la Radio, anche l'ex calciatore Kutuzov ha detto la sua sui biancocelesti: "Per il campionato c'è una corsa bellissima, mancava tanto alla Serie A. All'inizio dell'anno ho detto Inter, lavorano duro con Antonio Conte. In questo momento sto vedendo l'ottimo percorso della Lazio, che ha giocatori straordinari. Milinkovic è fortissimo, così come Luis Alberto. Lo spagnolo ha tanta classe, con l'Inter ha dimostrato di essere straordinario. Davanti poi i biancocelesti sono straordinari e mettono paura a tutti. I nerazzurri non hanno così tanta qualità, però hanno l'allenatore che fa la differenza".

Calciomercato Lazio, Giroud sempre nel mirino: in estate l'affondo decisivo

Lazio, la formazione settimanale di 433: Milinkovic scelto a centrocampo - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE