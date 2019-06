L'annuncio di Allegri: "Starò un anno fermo, devo ricaricarmi"

Quasi un mese è trascorso dall'annuncio della separazione tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il club bianconero sembra essere prossimo all'annuncio di Maurizio Sarri, mentre per quanto riguarda Allegri il futuro prossimo non sarà in panchina. Queste le parole pronunciate nel corso di un dibattito al Castello Sforzesco di Milano sulla gestione dei leader: "Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari, i figli e gli amici. Quest'anno mi servirà per ricaricarmi in vista della stagione successiva".

CALCIOMERCATO LAZIO, WESLEY VA ALL'ASTON VILLA

ALITALIA, LA SITUAZIONE DOPO L'OFFERTA DI LOTITO

TORNA ALLA HOME PAGE