L'ex Lazio Gascoigne sommerso dell'affetto dei Rangers all'Ibrox Park

L'affetto che lega alcuni giocatori alle vecchie tifoserie di appartenenza non cessa mai, neanche dopo anni dal ritiro. È il caso di Paul Gascoigne, impossibile da dimenticare per i tifosi della Lazio ma anche e soprattutto per quelli dei Rangers, club in cui Gazza ha militato dopo il biancoceleste e vinto due campionati, una Coppa di Lega e una Coppa di Scozia. Nel match di ieri contro l'Hamilton i tifosi dei Rangers hanno avuto una bella sorpresa dal momento che ospite speciale della partita è stato proprio Gascoigne, che durante l'intervallo è sceso in campo per salutare i suoi vecchi supporter scozzesi. Dalle tribune dell'Ibrox Park si è levata una lunga standing ovation, a cui Gascoigne ha risposto con uno dei motti del club di Glasgow: "No surrender!". Un bagno di affetto per un giocatore davvero difficile da dimenticare.

SERIE A, IMMOBILE IN CIMA ALLA CLASSIFICA MARCATORI

BOLOGNA - LAZIO, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE