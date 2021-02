L'ex Primavera Falbo: "La Lazio una famiglia. Esordio? Ancora non ci credo. E su Radu..."

Dopo aver svolto il ritiro precampionato con la Lazio ad Auronzo di Cadore, Luca Falbo ha momentaneamente lasciato Roma per vivere un'esperienza in prestito tra le fila della Viterbese. L'ex Primavera, ora alle prese con il recupero dall'infortunio, ha risposto alle domande poste da alcuni utenti Instagram: "Cosa penso della prima squadra? È un gruppo fantastico, come una famiglia. Mi sono trovato subito a mio agio. L'esordio un'emozione unica e indimenticabile, ancora non ci credo". Poi qualche commento sui compagni: "Con chi ho legato di più? Dico Radu. Milinkovic un fenomeno, Immobile un vero bomber". Sul suo sogno, infine, il classe 2000 non ha dubbi: "Giocare in Serie A".

