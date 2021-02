Sabatini: "Nainggolan? Un poco di buono, quando lo chiamavo mi giurava di essere a letto e invece..."

L'ex ds della Roma, e ora coordinatore dell'area tecnica del Bologna, Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista a Teleroma 56 in cui ha detto la sua in merito a quanto successo nel caso Dzeko: "Dzeko ha subito un’umiliazione importante, gli servono 20 giorni per tornare a regime, è inutile che i tifosi si chiedano se ancora lotta per la causa. Gli si ridia la fascia, non si degrada un capitano a meno che non abbia commesso un omicidio". Un commento non poteva mancare poi anche sul passato di Nainggolan in giallorosso: "Nainggolan è un poco di buono, mai ha voluto riconoscere a me una parte della sua felicità o della sua storia. Ho un affetto straordinario per lui, lo ho anche abbracciato quando era sudato ed è una cosa che non farei neanche con mio figlio, ma resta un poco di buono. Lo chiamavo di notte quando ero qui a Roma, mi giurava e spergiurava di essere a letto: un vero bugiardo, era sempre in giro. E’ ignobile per un professionista farsi riprendere ubriaco fuori da una discoteca".

