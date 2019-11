L'importanza dello stadio di proprietà: quanto vale il nome dell'impianto?

Dal botteghino alla ristorazione, ormai è risaputo come per un club avere uno stadio di proprietà significhi moltiplicare esponenzialmente i ricavi. Ma c'è una voce di guadagno di cui spesso non si tiene conto e che invece rappresenta un plus importante da mettere a bilancio: quella della vendita del nome dell'impianto. Tuttosport ha riportato uno studio condotto dalla Duff & Phelps in cui, per intendersi, la Juventus in futuro potrebbe vendere il nome del suo Stadium per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Un'enormità rispetto agli attuali 6,5 che Allianz stanzia annualmente alla famiglia Agnelli, e il cui contratto con il club di Torino terminerà nel 2023. In Italia, tranne il Frosinone, tutte le squadre dotate di uno stadio di proprietà l'hanno rinominato a seguito di un accordo commerciale. Così lo Stadio Giglio è diventato il Mapei Stadium, il Friuli la Dacia Arena e per ultimo anche l'Atleti Azzurri d'Italia si è trasformato nel Gewiss Stadium. Ma in Europa solo adesso ci si sta accorgendo dell'importanza economica di tale scelta. Eccezion fatta per la Germania, paese nel quale l'80% degli stadi di proprietà è rinominato da sponsor, in Inghilterra solo il 30% delle squadre ha venduto il nome del proprio impianto (il Manchester United, rinominando l'Old Trafford, potrebbe portarsi a casa 30,5 milioni all'anno) e si scende ancora in Francia, Italia ovviamente e Spagna, dove solo l'Atletico Madrid è passato dal vecchio Vicente Calderòn - ora abbattuto - al Wanda Metropolitano. E dove Real Madrid e Barcellona potrebbero incassare circa 37 milioni a stagione per destituire dopo anni di onorato servizio Santiago Bernabeu e Camp Nou. Insomma, questo è solo un (ricco) motivo in più per cui anche la Lazio dovrebbe avere il suo stadio. Ma su quel fronte ancora si attendono novità.

