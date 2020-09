L’incredibile presentazione del Vitoria Guimaraes per Quaresma: “Lunga vita al Re” – VD

Quanti modi particolari ci sono per presentare un nuovo acquisto? Moltissimi, ma il Vitoria Guimaraes ha deciso di superare ogni limite. Il club portoghese ha ufficializzato l’acquisto di Ricardo Quaresma tramite un video di presentazione girato in un castello medievale. Il calciatore è il nuovo Re che si prepara alla cerimonia di incoronazione. Prima la chiamata del maggiordomo, poi l’abbigliamento da sovrano e infine l’entrata in scena su un cavallo bianco. Il Vitoria Guimaraes ha aggiunto: “Lunga vita al Re. Inizia la dinastia Quaresma”. Se si vuole far sentire un calciatore al centro di un progetto probabilmente non c’è modo migliore

