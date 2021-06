L'Italia torna in campo a Coverciano. E tra i sorrisi c'è anche quello di Immobile... - FOTO

La Lazio torna a lavorare sul campo di Coverciano per preparare il prossimo match, quello contro l'Austria valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Sull'account Twitter degli azzurri, alcuni scatti dei giocatori ripresi durante l'allenamento. Grandi sorrisi, clima disteso e un gruppo unito verso un unico obiettivo, quello di arrivare il più lontano possibile nel torneo. Tra le foto condivise, anche quella Ciro Immobile: "Tutti i sorrisi mentre i ragazzi sono tornati al lavoro questa mattina a Coverciano".

#Azzurri 🇮🇹



😀 All smiles as the boys are back to work this morning at #Coverciano #VivoAzzurro#ITA #EURO2020 pic.twitter.com/lTnc610Ez6