La Lazio Women vince contro il Vicenza e guadagna la vetta: decisiva ancora Martìn

Proseguono i festeggiamenti della Lazio Women dopo la matematica promozione in Serie A. Le ragazze di Carolina Morace, impegnate questo pomeriggio fuori casa contro il Vicenza, hanno guadagnato altri tre punti, arrivando a quota 50 punti in classifica. Complice la sconfitta del Pomigliano contro il Brescia, le biancocelesti superano le avversarie e guadagnano la vetta della classifica di Serie B. A decidere il match ancora un gol di Adriana Martìn, sempre più in cima alla graduatoria delle marcatrici del torneo.

