La Macron riconverte la produzione: realizzerà anche mascherine

Una situazione d'emergenza tragica quella che sta vivendo il nostro paese a causa dell'espandersi del Coronavirus. Scarseggia anche il materiale sanitario per proteggersi dal contagio. In primis le mascherine, di cui l'Italia nel giro di pochi giorni ha terminato le scorte. La Macron, azienda leader nell'abbigliamento sportivo e partner tecnico della Lazio, ha deciso di riconvertire in parte la produzione per realizzare mascherine. A riferirlo è il CEO della società Gianluca Pavanello, intervenuto a il Corriere di Bologna: "Siamo in contatto con le autorità che censiscono le richieste di materiale sanitario mancante perché in Cina siamo pronti a produrre in alcune fabbriche mascherine di ogni genere, ma anche grembiuli, guanti, calzari e quanto occorre, usa e getta e non. Abbiamo una trentina di dipendenti là che possono operare per reperire prodotti certificati. I primi materiali potrebbero arrivare già in settimana, centinaia di migliaia di pezzi".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI VUOLE IMMOBILE

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI SOGNA L'ITALIA

TORNA ALLA HOMEPAGE