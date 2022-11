La Premier League pensa al futuro: quando inizierà la prossima stagione - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La prima parte della stagione sta per volgere al termine, i campionati si prenderanno una lunga pausa per fare spazio ai Mondiali in Qatar per poi tornare direttamente nel 2023 con il secondo atto. C’è tempo dunque per programmare quel che sarà delle competizioni nel prossimo anno, ma la Premier League ha già le idee chiare sul futuro e attraverso i canali social ufficiali ha reso note le date d’inizio e fine della stagione 2023/24. Le squadre torneranno in campo con la prima giornata il 12 agosto 2023 e terranno compagnia ai tifosi fino al 19 maggio 2024.

The 2023/24 #PL season will start on 12 August 2023 and end on Sunday 19 May 2024



https://t.co/21AzB6DIVM pic.twitter.com/ZGy2ZNYRiz — Premier League (@premierleague) November 8, 2022

