La Serie A fa il boom di spettatori: oltre 200 paesi attendono il campionato

La Serie A si attesta ad essere uno dei campionati più seguiti al mondo. Infatti, la stagione 2022/2023 sarà trasmessa in oltre 200 paesi attraverso 73 broadcaster multicanale. Dunque, gli spettatori della massima serie italiana andranno a toccare poco più di un miliardo. Come riporta sportface.it, tutto ciò sarà possibile anche grazie ad Infront, detentore dei diritti media in esclusiva della Seria A per l’estero (tranne Usa e Mena). Tra le novità, il segnale in 4K all’estero, con una partita ogni giornata trasmessa in Ultra HD.

Amikam Kranz, Vice President Media Sales and Operations di Infront, ha detto: “Con la nostra squadra internazionale dei diritti abbiamo lavorato duramente per ricucire il gap mancante in determinati paesi. Già lo scorso anno avevamo raggiunto un’ampia copertura a livello internazionale, ma abbiamo voluto regalare agli appassionati della Serie A all’estero ancora più possibilità di accedere ai contenuti“. Anche Luigi De Siervo, ad di Lega Serie A si è espresso in merito: “Il nostro campionato si conferma tra i più seguiti al mondo. Certi numeri sono anche il frutto delle innovazioni che anno dopo anno portiamo avanti, arricchendo il prodotto. Gli appassionati avranno la possibilità di vivere il calcio italiano in maniera unica“.