Lady Zarate tra addominali e l'amore per Mauro: "Con lui mi sento protetta" - FT

Natalie Weber, modella e moglie di Mauro Zarate, ha condiviso con i propri followers di Instagram parte della propria routine, in particolare gli esercizi svolti per rimanere in forma e i risultati ottenuti. A Radio Mitre, poi, l'argentina ha svelato qualche dettaglio in più sulla relazione con l'ex attaccante della Lazio: "Una produttrice mi disse che c'era un giocatore di calcio che era innamorato di me e che voleva il mio telefono. Un giorno mi chiamarono da un numero privato, aspettai ed era lui. Mi disse che mi aveva visto, ma gli risposti che non mi avrebbe dovuto più chiamare perché stavo uscendo con un altro uomo. Mi cercò via Messenger, Facebook e non si fermò fino a che non ci siamo conosciuti. All'inizio si trattava di qualcosa di virtuale, perché lui giocava nella Lazio, siamo andati avanti così sei mesi. Appena ci siamo visti è stato un colpo di fulmine. Mi è piaciuto molto il suo sguardo, la sua bocca. Con il tempo mi sono resa conto di quando sia coraggioso, perseverante, generoso e sensibile. Mi piace perché con lui mi sento protetta".

